Les tartares se cuisinent sur France Bleu Alsace

Les tartares sont idéaux pour concocter des repas et des apéritifs bons et légers.

Au poisson ou à la viande, le tartare est parfait en entrée : léger et gourmand, il met en appétit pour la suite… Tartare de bœuf, de thon, de saumon, de Saint-Jacques : les variantes sont nombreuses. Ils peuvent être servis crus, mi-cuits ou juste poêlés, selon les goûts.

Ne négligez pas l’assaisonnement de votre tartare, ce sont les herbes et les épices que vous ajouterez à la préparation, qui parfumeront votre plat.

Le bon conseil : choisissez un poisson ou une viande de bonne qualité : le tartare ne nécessitant pas de réelle cuisson, il faut miser sur la qualité du produit !

Les tartares, il en a une vingtaine à la carte notre invité, Mathieu Calligaro du restaurant Le Hug à Mulhouse, on les cuisine ensemble ce jeudi dès 10h sur France Bleu Alsace

Et comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15.

Tentez votre chance au Défi du Frigo !Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! A remporter cette semaine

- un faitout noir en fonte d'aluminium de la marque Lacor compatible tous types de feux et four offert par le CHR Alsace, cafés, hôtels, restaurants, acteur majeur auprès des professionnels du métier de bouche, qui offre désormais ses services et ses produits aux particuliers. Des arts de la table, au mobilier, jusqu’aux ustensiles de cuisine ou de pâtisserie, les équipes de Souffelweyersheim et de Colmar pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix.

CHR Alsace

CIRCUIT BLEU INSTANT CUISINE

Une fois par mois, nous allons découvrir les nouveaux endroits gourmands mais pas que de Strasbourg Eurométropole grâce au petit futé, le guide qu'il vous faut . Julia Vesque est responsable d'éditions, elle est avec nous ce matin à 10h30