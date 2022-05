On se régale avec les cerises sur France Bleu Alsace

Les cerises se dégustent la plupart du temps telles quelles, crues, seules ou accompagnées d’autres fruits et crudités.

Il existe de nombreuses variétés de cerises : la montmorency (ou griotte), le cœur-de-pigeon, la cerise noire et bien d’autres. La saison de la cerise est courte, entre mai et juillet, alors profitez-en Si, le plus souvent, nous consommons la cerise à même le panier ou la barquette, il existe mille et une autres manières de la savourer.

On déguste les cerises ce matin en compagnie de Jean-Michel Loessel, le chef du restaurant les semailles à la Wantzenau sur France Bleu Alsace

Passionné par le monde des abeilles et issu d’une famille d’apiculteurs depuis 4 générations, Eric Lachmann est apiculteur à Benfeld. Il gère la ruche alsacienne, avec toutes les phases de production, de l’élevage de reines d’abeilles à la récolte et au conditionnement des différents produits de la ruche. Il nous parle de sa passion à 10h30