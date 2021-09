Un entremet créé spécialement pour Octobre Rose à l'honneur sur France Bleu Alsace

En Alsace, Octobre Rose débute ce 01 octobre, et pour un mois, avec de nombreuses actions

Fatou Faal, pâtissière et directrice de la pâtisserie salon de thé Framboisier à Strasbourg-Robertsau a créée un entremet très peu sucré pour soutenir la course La Strasbourgeoise qui s'élancera dans les rues de Strasbourg ce dimanche 03 octobre. Cet entremet sera disponible tout le mois d'Octobre dans les menus de restaurants à Strasbourg notamment le Ciarus, Aux Armes de Strasbourg, le Purgatoire, Le Mannele et d'autres encore à venir au prix de 5 euros dont 1 euro sera reversé par le Rotary à La Strasbourgeoise.

Fatou Faal est avec nous ce matin ainsi que Antoine HEPP, pâtissier glacier et MOF qui l'a épaulé dans la création de cet entremet. Un thème que nous mettons à l'honneur ce matin.

Et comme chaque jour, on attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15.

Tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi !A gagner cette semaine : Un mixer/blender de la marque Lacor avec corps en acier inoxydable offert par le CHR Alsace, cafés, hôtels, restaurants, acteur majeur auprès des professionnels du métier de bouche, qui offre désormais ses services et ses produits aux particuliers. Des arts de la table, au mobilier, jusqu’aux ustensiles de cuisine ou de pâtisserie, les équipes de Souffelweyersheim et de Colmar pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix. CHR ALSACE, le bonheur à votre table.

CHR ALSACE

CIRCUIT BLEU INSTANT CUISINE

Une belle histoire que celle de l'alsacienne Carole Degouy, la tante de la petite Manon, atteinte en 2018 d'une leucémie. Carole lui avait promis que dès qu'elle serait guérie, elles écriraient ensemble un livre de cuisine. C'est choses faite, Manon est sauvée et le livre s'appelle Ma promesse, cuisine et Indépendances . Carole nous raconte cette belle histoire à 10h30