Vos menus de Nouvel An, on les partage sur France Bleu Alsace

Vos menus de Nouvel An

Et oui, pile une semaine après Noël, c’est déjà l’heure de reprendre les festivités avec le Nouvel An.

Encore une belle occasion pour faire la fête autour d’un bon repas en famille, entre amis ou en amoureux. Alors pour finir l’année en beauté et l’entamer du bon pied, on partage ensemble ce matin vos menus de Nouvel An

On attend toutes vos recettes dès 10h00 au 03.88.25.15.15.

Tentez votre chance au Défi du Frigo !

Tous les jours à 10h50, notre chef attend votre appel pour "Le Défi du Frigo". Le principe est simple :

ouvrir la porte de votre réfrigérateur

donner 4 à 5 ingrédients que vous avez à l'intérieur

en 2 minutes, le Chef présent en studio doit imaginer une recette à base des produits proposés

Chaque jour, si vous êtes sélectionné.e à l'antenne, vous participez pour le super cadeau du vendredi ! A remporter cette semaine

- un bon cadeau de 100 euros offert par la Fédération des chefs d'Alsace, à dépenser dans l'un des établissements des chefs d'Alsace. La liste à retrouver ici : Fédération des chefs d'Alsace