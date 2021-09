Je préfère manger à la cantine

La vie en bleu, on passe à table

A Reims, chaque jour, près de 9 000 repas sont servis et livrés dans les 64 restaurants des écoles de la ville. Comment sont préparés ces repas, quels produits sont utilisés ? Aujourd'hui Circuit Bleu, Côté Saveur vous emmène dans les coulisse la cuisine centrale de Reims.

, tout est mis en œuvre pour faire du repas du midi un moment privilégié de la vie éducative en répondant aux exigences de qualité, de traçabilité des produits, de formation des personnels et d’information des familles.



Un défi quotidien :

La marche en avant, la traçabilité, l’hygiène, le goût et l’équilibre, sont les maîtres mots de l’équipe de la cuisine centrale et des agents en restauration scolaire de la Caisse des Ecoles Publiques de Reims. En savoir plus.



De plus en plus de qualité dans les assiettes

La qualité des repas et la sécurité alimentaire sont deux « fondamentaux » de la mise en pratique de la restauration scolaire à Reims. Pour assurer sa mission, l'équipe de la cuisine centrale observe des règles nutritionnelles basées sur les points clés des recommandations du Groupe d’études des marchés restauration collective et nutrition (GEMRCN). Celui-ci fixe la composition des repas avec les grammages adaptés aux différents âges. En savoir plus.



Des produits bio et des circuits courts :

L

Laurent Coulmy, responsable d’exploitation et Marion Escotte, diététicienne de la cuisine municipale des écoles