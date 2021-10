L’art de vivre le champagne

Les 1001 formes et couleurs des courges

Ça y est, l'automne est arrivé, et avec lui ses jolies courges aux 1001 formes et couleurs. Le chef Jean-Claude Rambach nous donne des recettes pour fêter dignement la nouvelle saison, avec Butternut, potimarron, courge spaghetti, potiron, et autres citrouilles.