Le Circuit Bleu de l'été : Côté Saveurs sur France Bleu Champagne-Ardenne

Le couvent des Récollets

Le Couvent des Récollets (une branche de l’ordre monastique des Franciscains) se trouve dans l’enceinte du centre hospitalier de Sézanne, et appartient depuis 2015 à la Ville de Sézanne.

Construit à partir de 1619, il comprend une chapelle, un cloître, et des bâtiments conventuels qui, jusqu’au milieu des années 1980, ont abrité une partie des locaux de la maison de retraite de l’hôpital.

Aujourd’hui, seuls la chapelle et le cloître sont régulièrement ouverts au public, pour des expositions ou des concerts. Ils peuvent aussi être visités sur rendez-vous auprès de l'Office du Tourisme de Sézanne.

La chapelle sert d’écrin à plusieurs tableaux de Frère Luc, moine et peintre du XVIIème siècle, élève de Poussin et de Simon Vouet, et qui, avant d’entrer en religion, s’appelait … Claude François !

Ces œuvres lumineuses, pleines de couleurs et de chaleur, racontent les principaux épisodes de la vie de Saint François d’Assise.

Informations pratiques :

Rue des Récollets, 51120 Sézanne

03-26-80-54-13

contact@sezanne-tourisme.fr

Tarif entrée : 5.50€ (gratuit pour les moins de 18 ans)

Papote : pâtes locales et eco-friendly

Jean-Baptiste, l’agriculteur Papote

L’Agriculture avec un grand A : il est tombé dans la marmite étant petit, et il y consacre sa vie, bien décidé à la faire vivre pour aujourd’hui et pour demain. Il a très envie de nous raconter sa vraie vie d’agri à lui, et comment il cherche (et trouve) des solutions pour produire une super alimentation, tout en prenant soin de ce qui l’entoure et de ceux qui l’entourent Alors oui, que ce soit dit! Il ne quitte pas le cocon familial à 4h du matin pour le plaisir de polluer les assiettes et la planète de ses enfants! Non, non, il s’évertue à produire proprement, pour être aligné avec son environnement, et aligné avec les attentes des consommateurs.

Caroline, la créatrice Papote

Alors que Jean-Baptiste sème son blé et ses idées, Caroline canalise et analyse. Son nez flaire le marché, ses oreilles sont en veille. Elle tente de résoudre la mystérieuse équation du “mieux manger” pour proposer un vrai bon produit, bon pour notre santé, bon pour notre planète et bon tout court. Et comme elle n’a ni science infuse ni boule de cristal, elle a choisi une arme massive de construction : les clients! En les écoutant, elle apprend, et c’est gagnant-gagnant .

Voilà comment elle propose un produit gourmand et cohérent depuis le champ jusqu’à votre casserole.

Pourquoi “Papote”?

Simple, conviviale, qui marche dans les 2 sens, et qui fait tout avancer !

Parce que ils cumulent les mandats d’agriculteur et de transformateur, ils vous doivent la transparence. Et surtout, ils ont très envie de vous raconter leurs métiers et leurs choix.

Et aussi, ils ont envie d’entendre vos questions, et vos attentes. Parce qu’on croit que ce sont les produits qui s’adaptent à nos modes de vie, et pas l’inverse.

Papote, c’est quoi?

Des bonnes pâtes pour partager de bon repas simples, sains et généreux! Et aussi une petite envie de changer le monde, juste en mangeant des pâtes. C’est à portée de fourchette.

Des pâtes françaises

Tout se passe à la ferme des Grandes Tuileries, à Sézanne, dans la Marne. C’est là qu'ils cultivent le blé dur et produisent les pâtes.

Et oui, pourquoi aller chercher ailleurs ce qu’on a déjà à la maison ? Savez-vous que la France est le deuxième producteur européen de blé dur, l’ingrédient principal des pâtes ? Mais elle exporte 53% de sa production de blé dur et importe 64 % de sa consommation de pâtes (principalement d’Italie).

Informations pratiques :

commandes en ligne sur la boutique du site internet.

« click & collect » : passez votre commande en ligne et venez la chercher à la ferme, chaque 1er vendredi du mois de 16h00 à 19h00.

Adresse : Les Grandes Tuileries 51120 Sézanne

