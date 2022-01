Alexandre Monce du Clos des Chefs à Marly avec un menu spécial "Bourgogne".

Le clos des chefs est votre restaurant bistronomique à Marly ! Venez découvrir la cuisine de saison avec une formule bistro, aux saveurs nouvelles, élaborée par les chefs Alexandre Monce et Pol Nivoix.

Dans une ambiance décontractée et chaleureuse, la convivialité, l’authenticité et le plaisir s'entremêlent pour constituer les valeurs des chefs .

Au Clos des chefs à Marly, il y a toujours une occasion pour se délecter des plats copieux, généreux et à base de produits frais et des vins de caractère.

Le chef Alexandre Monce nous propose un menu "Bourgogne". Il est aussi question des accords mets/vins.