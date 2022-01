Denis Guyon de l'Auberge du Gros à Landremont

Un lieux de rencontre, d'échange et de saveurs, en Lorraine à 5 minutes de Metz... découvrez ici en images l'Auberge du Gros, les rendez-vous dégustations, nos menus du jour, manifestations Foires Expo, etc.

A l’AUBERGE DU GROS, le Chef vous propose de découvrir et re-découvrir une cuisine pleine de saveurs, ancrée dans sa région, au plus près de ces produits de qualité et de ces recettes simples et savoureuses qui font la réputation de la gastronomie lorraine.

Un havre de paix, en pleine campagne, qui vous incitera à partir en balade après le repas, à la découverte de nouveaux paysages.

L’Auberge du Gros, c’est aussi un hôtel 2 ** où vous seront proposées 30 chambres au calme de la campagne verdoyante.

Réparties dans deux bâtiments annexes et desservies par un grand parking intérieur, elles vous séduiront par leur charme rustique et leur atmosphère familiale.

L’Auberge du Gros se situe à 10 minutes de Metz sur la RN3 qui relie Metz et Saint Avold.