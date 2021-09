Les 4 et 5 septembre vont se dérouler la seconde édition du festival culinaire "Franquette" sur l'Île Forget à St-Sébastien-Sur-Loire. Au programme un vingtaine de stands pour découvrir la cuisine street-food faite à partir de produits locaux et de circuits-courts, des tables rondes, des rencontres pour échanger avec les producteurs de fruits et de légumes, de vins, de viandes etc.... Un espace jeu est aussi mis en place pour les enfants. Un festival culinaire à déguster en famille et surtout : à la bonne franquette !

Des cours de cuisines (sur réservation) autour du poireau seront aussi proposés par Sarah Maingy, finaliste de Top Chef 2021.

Les informations et la programmation sur le site internet : www.franquette-festival.com

10h35 : Le club cuisine avec Amélie Saillet, de la boutique Saveurs DétoNantes, pour la présentation de la première laiterie urbaine de Nantes

10h45 : Les producteurs à l'honneur avec Sébastien Leclerc, caviste des Côteaux de Talensac et ses précieux conseils sur les vins de Loire : Vouvray et Montlouis