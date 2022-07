Côté saveurs - Le défi du chef Dominique Dubray: les courgettes :-)

Blesle, classé "plus beau villages de France "situé à quelques kilomètres de l'A75, sortie 22 ou 23, un cadre exceptionnel.

L'hôtel, la salle de restaurant, séduisent tous les amoureux de vieilles pierres ainsi que les amateurs de confort simple et cosy

Une belle terrasse ombragée et fleurie vous accueille pour déguster LE FILET DE LOTTE cuit à la plancha , mousseux de Homard, risotto crémeux ou encore LA SALADE FRAÎCHEUR, SAUMON MARINÉ ET CREVETTES ROSES, avocat et agrumes, mangue et radis roses, herbes fraîches du potager et pousses de salade de jardin

Merci à Dominique Dubray, pour ces idées recettes a partir de délicieuses courgettes...

https://www\.labougnate\.fr/