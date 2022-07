L'Atelier des Saveurs vous accueille le midi, vous propose des plats traiteur à emporter et répond à toutes vos demandes de réception quelque soit le nombre d'invités.

La cuisine de l'Atelier des Saveurs est comme son nom l'indique, pleine de saveurs et de surprises. Pour un repas le midi ou à emporter offrez-vous une pause gourmande chez Jean Michel Descloux

Après avoir travaillé dans quelques belles maisons parisiennes, Jean Michel Descloux s'est installé à Amiens il y a quelques années. Aujourd'hui il vous propose de déjeuner sur place à l'Atelier des Saveurs à Longueau ou d'emporter chez vous ses plats, toujours de saison.

Le temps de l'échange est un temps important

Cuisinier à domicile si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire appel à Jean Michel Descloux pour toutes vos réceptions ou repas de mariage. D'abord vous échangerez sur vos envies, vos goûts, vos intolérances alimentaires aussi, puis le chef vous conseillera et vous fera des propositions. Jean Michel Descloux aime créer, n'hésitez pas à lui soumettre vos plus folles idées et regardez son œil pétiller, il a déjà cerné ce qui vous fera rêver.

Au restaurant le midi en attendant votre plat vous dégusterez un beurre maison parfumé : tomates, algues...au gré des saisons et des envies du chef. Et si vous n'avez pas encore goûté son île flottante caramélisée et aux pralines roses, c'est qu'il manque indéniablement une étape dans votre découverte de cette belle table picarde.

Et pour suivre l'actualité de la Table des Saveurs c'est ICI