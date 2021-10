Dans la vie, certaines années sont plus marquantes, choisissons les bons moments comme ce fut le cas en 2011 pour Charles Edouard Barbier l'année de naissance de sa fille Gabrielle.

Charles Edouard Barbier a rejoint son village natal après avoir sillonné quelques belles régions françaises et un séjour en Chine. A Heilles dans l'Oise, il ouvre l'auberge Les Tilleuls qui deviendra très vite Bistrot de pays. Lieu convivial, on vient déjeuner mais aussi prendre un café ou acheter quelques produits locaux.

2011 marque forcément un tournant dans la vie de notre chef de cuisine. L'arrivée d'un enfant nous fait changer nos habitudes et nous adapter au rythme de l'autre. Les premiers mois passés, Charles Edouard cuisinera de bons petits pots pour sa fille. Mettre du goût pour compenser le manque de texture, trouver des astuces pour accompagner des produits aux goûts plus prononcés le font aussi réfléchir sur la cuisine qu'il propose dans son restaurant. Rassurez-vous petits pots et purées ne sont pas devenues à l'époque la marque de fabrique de ce bistrot de pays.

L'année 2011 fut assez lourde dans le monde avec notamment la catastrophe de Fukushima et le terrible fait divers à Nantes : l'affaire Dupont de Ligonès

Avec la disparition de Maître Capello, nous nous souvenons des jeux de 20h que parodiera Coluche avec le Schmilblick. Les sons d'archives ont toujours un petit goût de madeleine.

Parmi les nombreuses chansons écoutées cette année là, Charles Edouard a choisi la reprise de Brest, chanson de Miossec par Nolwen Leroy dans son album Bretonne