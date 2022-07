Justine Dasilva de la Maison Dasi Frères à Amiens et l'année 2014

Justine Dasilva dirige les magasins de thés et cafés Dasi Frères. En 2014 elle reprend avec les garçons Christophe et Frédéric l'entreprise familiale

Côté saveur le dimanche, l'émission qui accueille, un professionnel des métiers de bouche. Ce matin nous recevons Justine Dasilva de la Maison Dasi Frères à Amiens. On remonte le temps, on se souvient de quelques évènements importants qui ont jalonné une année importante dans la vie de notre invitée, mais on parle d'aujourd'hui .

Justine Dasilva reprend en 2014 avec Frédéric et Christophe la brûlerie familiale crée en 1954 et située à Amiens. Elle commence comme vendeuse en apprenant auprès de sa belle mère qu'elle suit partout. La transmission se fait en douceur. Justine issue du monde de la communication apprend vite et la Brûlerie devient la Maison Dasi Frères.

Cette année là

le 28 janvier à l’Assemblée nationale est votée le projet de loi sur l'égalité homme-femme à une très large majorité (359 voix pour et 24 contre). Cette loi, défendue par la ministre du droit des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, renforce les sanctions contre les entreprises ne respectant pas l'égalité salariale.

Mai-Juin à Cannes la présidente du Jury s’appelle Jane Campion, 1ère femme a présidé l’un des festivals de cinéma les plus prestigieux.

A l'époque Justine travaille dans une entreprise de communication à Cannes et côtoie quelques artistes

12 novembre Philae sonde les origines du système solaire. Dix ans après avoir quitté la Terre, la sonde interplanétaire Rosetta a déposé en douceur le robot Philae sur la comète Tchouri, à 450 millions de kilomètres de notre planète. Les mesures tirées de l'expérience permettront aux scientifiques européens de mieux connaître la nébuleuse primitive qui a donné naissance au système solaire.

Cette année là on écoutait à la radio

Christine and the Queens / Paradis perdus et Saint Claude,

Shy’m / La Maline

Indila /dernière danse,

Imany /Don’t be so shy

Stromae /Tous les mêmes

Pharell Williams / Happy

Et Jubel / KlinkGande de la house music qui accompagna le déménagement de Justine et son mari de Nice à Amiens