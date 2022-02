C'est en 2015 que Maxime Bazire ouvre sa première boutique à Etalondes à la limite du département de la Seine maritime et de la somme. Depuis les magasins se sont multipliés sur tout le littoral.

La Maison Maxime utilise des chocolats en provenance d'Amérique Latine ou du Vietnam, pour le reste tous les produits utilisés par Maxime Bazire proviennent des circuits courts. Le lait, les œufs, le beurre, le miel. C'est un savoir faire artisanal qui garantit la qualité.

Maxime est un homme pressé et plein d'énergie. Il s'était fixé d'ouvrir 10 magasins. Aujourd'hui il a largement dépassé l'objectif et s'est fixé la créations de 50 boutiques.

Dans le labo de la Maison MAxime à Etalondes en Seine Maritimes - Maison Maxime

Dans son labo à Etalondes, chacun trouve sa place et occupe le poste qui lui convient mais rien n'est figé et si certains se spécialisent d'autres naviguent selon les besoins et les envies. Quand vous entrez dans l'un de ses magasins vous pouvez laisser aller votre gourmandises vers de délicieux florentins, vers les guimauves aux parfums et colorants naturels. Et si votre choix se porte sur le pain d'épices, là aussi vous pourrez opté pour celui de votre choix. Fabriqués à base de farine de seigle et avec le miel de Mickaël Dechepy à Embreville; ces pains d'épices peuvent se conserver plusieurs mois dans le bac du frigo.

La St Valentin approche, les chocolats ont pris la forme d'un cœur ou d'un escarpin : chocolat noir ou chocolat au lait faites vous plaisir c'est l'essentiel. Quant à ceux qui doivent être attentifs à leur glycémie, Maxime Bazire a réussi à réaliser un chocolat du meilleur goût et sans sucre.

Et quand on est originaire de Picardie, difficile de ne pas se lancer dans la fabrication du gâteau battu. Maxime a validé son savoir faire à l'occasion de plusieurs concours du Gâteau Battu à Abbeville. Il a remporté de plusieurs prix.

Maison Maxime, ce sont 10 boutiques à découvrir à Saint-Valery-sur-Somme (80230), Le Crotoy (80550), Woincourt (80520), Centre Commercial de Auchan à Mers-les-Bains (80230), Etalondes (76260), Dieppe (76200), Honfleur (14600), Fécamp (76400), Ouistreham (14150) et Bayeux (14400).