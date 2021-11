Le domaine Picard, une charcuterie artisanale qui produit en gros vous accueille désormais dans son magasin situé à l'entrée de l'entreprise.

Au Domaine Picard, on connait le métier de charcutier. Ouverte en 1949, cette charcuterie s'est agrandie mais continue à proposer son jambon à l'ancienne et son Pâté picard. Parmi les spécialités on notera aussi le succès du Potj'vleesh.

Depuis 1 an la clientèle peut faire ses courses en ligne mais depuis quelques jours, elle peut aussi venir chercher directement à la boutique les bons produits. Les produits maison mais aussi une gamme de produits locaux sélectionnés avec soin.

Au Domaine Picard le lien avec les fournisseurs est primordial. Un lien qu'il voulait aussi tisser avec la clientèle. Voilà qui est fait et chaque après midi du lundi au vendredi c'est Florine qui vous accueille. Si la boutique est petite elle est très chaleureuse et les mobilier a été fabriqué par un artisan du coin avec des meubles recyclés.

Florine, Stéphane, Elise © Radio France - Annick Bonhomme

Quand on parle fabrication, Stéphane Nuellas est intarissable. Directeur Général du Domaine Picard, il connait tout de la fabrication et si vous lui parlez jambon au sel de nitrite, il a la parade. Il a fallu du temps mais le process est au point et aujourd'hui le Domaine Picard offre à sa clientèle un jambon au sel fin. De couleur grise, ce jambon est salé à la main et après 3 jours de maturation, il est cuit à feux doux pendant 16h.