Renée Michon dite Reinette pêcheur à pied en baie de somme et l'année 1976

Reinette est fille de pêcheurs à pied, un métier qu'elle exerce depuis plus de 50 ans. Originaire du Calvados, elle s'installera en Baie de Somme pour exercer son métier de pêcheur à pied.

Renée Michon a toujours pratiqué la pêche à pied. Enfant elle y allait avec ses parents. Elle se souvient qu'à 6 ans, très remuante, sa mère l'emmenait sur sa mobylette. Quelques années plus tard, elle se marie avec un agriculteur et s'occupe des animaux à la ferme. Etre dehors et proche de la nature c'est son bonheur.

Tout le monde se souvient de l'année 1976, une année de sécheresse qui oblige les pêcheurs à pied de changer de coins pour le ramassage des végétaux marins et des coques.

Les évènements qui ont jalonné l'année 76

C'est l'année du 1er vol du concorde, de l’affaire Patrick Henry à Troyes, c'est aussi l'année où Peugeot prend le contrôle de Citroën grâce à Michelin qui cède sa participation majoritaire.

Cette année là au Grand Palais à Paris est proposée la grande Exposition Ramsès II. La momie retrouvée dans la Vallée des rois sera auscultée dans un laboratoire parisien

Le 20 juillet La sonde américaine Viking 1 est le premier engin spatial à se poser, sans s'écraser, sur la planète Mars. Cet évènement permet de confirmer que les martiens n'existent pas, ou plus. Le ciel, l’espace en font rêver certains, Qu’est ce qui vous fait rêver ? En 1976 à la radio on écoutait quel titre choisissez- vous et pourquoi ? Michel Sardou : Le France Nicolas Peyrac : Et mon père Enrico Macias : Malheur à celui qui blesse un enfant Dalida : J'attendrai Sylvie Vartan : Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ? Johnny Hallyday : Requiem pour un fou Jeane Manson : Avant de nous dire adieu Monty & les Supporters : Allez les Verts ! Michel Sardou : Je vais t'aimer Jeanette : Porque te vas Johnny Hallyday : Gabrielle