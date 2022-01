Les prévisions météo pour 2022 avec Rémy Gullung - Wettervorhersage für 2022 mit Rémy Gullung

Découvrez les grandes tendances pour 2022 avec Rémy Gullung, spécialiste des prévisions météorologiques d’après les 12 « Loostag » de « la petite année » (entre le 26 décembre et le 6 janvier)...

PREVISIONS METEOROLOGIQUES pour 2022 selon l’Observation des LOOSTAGS (la petite année) établies à 68500 Hartmannswiller du 26/12/2021 au 06/01/2022 par Rémy GULLUNG émises le 7 janvier 2022.

JANVIER : Temps variable , plutôt doux et propice aux averses.

FEVRIER : Petite période de répit avec temps calme et frais puis retour à la pluie , pluie et neige mêlée.

MARS : Mois très agité avec giboulées , bourrasques de vent et premiers orages. Quelques périodes d’accalmie tout de même.

AVRIL : Très incertain entre périodes pluvieuses et temps calme. MAI : Mois mitigé , variable, venteux et périodes ensoleillées . JUIN : Beau et chaud en général mais gare aux orages violents.

JUILLET : Toujours beau mais attention aux orages qui atténueront une possible sécheresse. AOÛT: Mois plutôt morose ,très nuageux , venteux.

SEPTEMBRE : Temps gris, morose, venteux tournant aux averses.

OCTOBRE : Premières grosses bourrasques automnales qui vont durer.

NOVEMBRE : Mois calme avec les premiers frimas hivernaux sans précipitations notables.

DECEMBRE : Première neige fondante dès le début du mois et refroidissement général avec un peu de neige espérée pour Noël.

EN RESUME : Année instable et compliquée avec hiver doux, printemps arrosé, été orageux et automne morose.

Vendanges AOC espérées pour le 12 septembre.