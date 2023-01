Olivier, herboriste rue Foch à Perpignan

Cela fait maintenant huit mois qu’Olivier a repris l’herboristerie de la rue Foch à Perpignan. Deux mois de travaux et d’agencement de ce magasin un peu vieillot et deux mois pour recréer un réseau de fournisseurs locaux de plantes puis l’ouverture. Olivier ne découvre pas le département. Installé avec femme et enfants en 2017 après une année sabbatique de voyages, il a d’abord posé ses valises à Taillet dans le Vallespir avant de s’installer à Corneilla-del-Vercol. Ophélie Simon, sa compagne, ancienne sage-femme, accompagne aujourd’hui les futurs parents dans une démarche de bien-être.

Un grand choix de produits naturels pour se soigner

Il trouvait le métier de pharmacien dénaturé et, engagé dans le milieu des AMAP (Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne), il avait déjà un solide réseau parmi les producteurs locaux. C’est donc dans son carnet d’adresses qu’il a puisé pour trouver ses fournisseurs de plantes. “Je ne voulais pas prendre une boutique pour enrichir des actionnaires”, commente-t-il.

Tous les producteurs référencés chez Olivier sont locaux

A L’Herberie, on trouve des plantes sèches pour les tisanes qui viennent de Prades, des huiles essentielles produites à Los Masos, des fleurs de bach en provenance d’Elne, des bourgeons de Saint-Génis-des-Fontaines ou de Prats-de-Mollo et du miel et de la spiruline également issus de productions locales. Comment trouve-t-il tous ces produits Olivier ? “C’est en suivant ce que la vie me propose comme rencontres”, sourit-il. Car les producteurs, il les visite et les connait.

Pour contacter L’Herberie : le site internet, la page Facebook ou le téléphone (04 68 34 49 69).