Marcel et Didier Bonafos, les frères grenat

Marcel et Didier Bonafos sont frères et collègues. Bijoutiers joailliers installés dans le quartier du Vernet à Perpignan, ils y travaillent l’un des emblèmes du Pays catalan : le grenat.

Ils œuvrent, créent et réparent depuis 1993. Les frères Bonafos, Didier et Marcel, l’aîné de 14 mois, ont pris la suite de leur papa. Ce dernier, ainsi que leur grand-père et leur grand-oncle travaillaient “en chambre”, c’est-à-dire en atelier pour le compte de commerçants.

Marcel a bien fait une année de fac en sciences, mais il s’est rapidement tourné vers le savoir-faire familial. Quant à Didier, il a lâché les études alors qu’il était en première au lycée Arago. Près de 30 ans plus tard, aucun des deux ne nourrit de regrets. Avant de se lancer dans l’aventure fraternel, ils sont l’un et l’autre passés par la case apprentissage. “Aujourd’hui, il y a des écoles de bijouteries réputées où l’on dessine beaucoup et où la théorie est mise en avant, mais je trouve que les jeunes bijoutiers manquent cruellement de pratique”, souligne Marcel.

Membres de la Confrérie du Grenat de Perpignan depuis la fin des années 80, la famille Bonafos perpétue la tradition. Marcel explique : “Le rouge du grenat vient du fer. La taille de la pierre est très spécifique pour les bijoux d’ici. Elle s’appelle d’ailleurs la taille perpignanaise. Aujourd’hui, les pierres ne viennent plus di’ici et sont taillées en Allemagne, mais le montage s’effectue dans notre atelier.”

