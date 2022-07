"Aux graines buissonnières" de Anne FICHET de St SavinienTisanes, aromates, huiles essentielles, eaux florales

Animatrice nature de profession, je suis arrivée en Charente-Maritime en 2008 en tant que responsable d’animation de l'association Nature Environnement 17.

Au cours des 5 années passées dans cette association, je me suis passionnée pour les plantes sauvages de cette région, leur histoire, leurs usages et leurs propriétés... Petit à petit, je me suis mise à cueillir, cultiver, sécher... jusqu’à me lancer dans l’aventure de l’installation agricole en 2012. Après 2 années de formation (CS Agriculture Biologique au CFPPA de Melle, UCARE Plantes aromatiques et médicinales à la MFR de Chauvigny...), j’ai finalement posé mes valises et mes graines buissonnières en avril 2014, dans le village de Saint Savinien...

Mon installation s’inscrit dans un projet de vie basé sur l’échange et la mutualisation, dans le respect du végétal, du milieu et du consommateur !