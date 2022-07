"Les Perles d'Odile" by Magali à St Savinien, une savonnerie naturelle et bio.

Découvrez la savonnerie naturelle et bio "Les Perles d'Odile" by Magali à St Savinien.

Voilà encore une fois une belle enseigne. C'est la savonnerie naturelle et bio "Les Perles d'Odile" by Magali à St Savinien. Découvrez la boutique en ligne sur la page Facebook. Livraison gratuite sur Saintes et ses environs.

Les Marchés et Foires :

Marché nocturne de Port-des-Barques à compter de 17h30 chaque vendredi soir jusqu'au 26 Août sur le front de mer. Exceptionnellement Mercredi 13 au marché nocturne de St-Savinien sur l'ïle de la grenouillette. Les samedi mardi et jeudi matin aux jardins de Christine à St-Savinien. Les marchés nocturnes : Meschers sur girondes tous les mercredis jusqu'au 24 Août sauf le 13 juillet. Royan les 21 juillet puis 4 et 18 août. Port des barques tous les vendredis du 08 Juillet au 26 Août. Médis les mardis 26 juillet et 9 août. Le 23 et 24 Juillet à la Jherbaude aux Gonds.