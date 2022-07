Des produits d'ici pour votre été avec la conserverie La Lumineuse sur Oléron

La lumineuse Conserverie de l’île d’Oléron une histoire de famille sur le port de la Côtinière. En 1919, Louise Moreau épouse Louis Rabeau. Elle a 20 ans. Ils s’installent à La Côtinière. C’est elle qui écrira les premières pages de la saga familiale.

En 2011, Delphine et Olivier ont créé une conserverie qui chapeaute les marques La Lumineuse et Les Délices d’Oléron. Pour les différents produits, ils privilégient la pêche locale autant que possible. Fabriqués sur place les produits sont élaborés sans additif, sans colorant ni conservateur.

La conserverie La Lumineuse vous propose sa gamme de rillettes de poisson, soupes, mousses élaborées dans son atelier du port de La Cotinière sur Oléron.

Chez nous tout est produit sur le port, au plus proche de la mer.

Le « petit » port de La Cotinière, sous ses airs tranquilles, est le 6ème port de pêche français.

La ligne est claire pour garantir la qualité des produits : le moins d’intermédiaires possible et la volonté de faire vivre le territoire.

De manière générale, les ressources locales sont privilégiées. Ainsi les tartinettes et les croûtons, à déguster idéalement avec nos conserves, sont fabriqués à Oléron.

Adresses :- Quai René Delouteau, La Cotinière à Saint Pierre d'oléron

- 7 Rue des Gentilshommes à La Rochelle