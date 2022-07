Guyome Simonnet, créateur à La Rochelle du spiritueux sans alcool Optimae

Avec Atlantis, première cuvée de la marque imaginée à La Rochelle, OPTIMAE aspire à conquérir le palais des dégustateurs en quête de découverte. Conçu pour remplacer les vertus aromatiques du gin dans les cocktails, avec une touche ou 0% d’alcool, Atlantis est le fruit d’un parfait équilibre entre distillats botaniques et extraits naturels.

Atlantis présente une attaque vive et franche, une fraîcheur herbacée amenée par la lippia dulcis en début de bouche, qui évoque une balade en bord de mer et le grand large. L’eucalyptus, les baies de Jamaïque et le sucre des Aztèques lui confèrent un goût poivré, floral et une sensation sucrée.

Distillées dans des alambics charentais, les plantes sont au préalable macérées individuellement puis assemblées, tel un grand cognac. Atlantis est à consommer sans modération : sans sucre, sans alcool et naturel, c’est le parfait allié pour une dégustation sans culpabilité ! Parfait pour la préparation de cocktails premium sans alcools, Atlantis accompagne également les chefs cuisiniers dans la conception de leurs créations culinaires.

Pensé en plein confinement 2020, OPTIMAE est le fruit de l’imagination débordante de Guyome Simmonet : préserver sa santé, sans toutefois renoncer au plaisir de l’apéritif et de la dégustation ! Ce spiritueux sans alcool est conçus entièrement à La Rochelle et fabriqué dans la Spirits Valley, près de Cognac, dans une distillerie familiale, présente depuis 7 générations. OPTIMAE se définit comme la boisson des instants plaisirs sains et conviviaux de demain. Sa mission : Mixer goût, plaisir et santé avec un produit naturel, gastronomique et sans contrainte.