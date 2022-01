Neary: vos produits locaux directement livrés chez vous

Neary est une jeune entreprise innovante qui propose de la vente par internet de produits locaux et de la livraison à domicile. Après un an d’activité et un bilan positif à Nancy, Neary se développe à présent sur Metz.

Neary travaille aujourd’hui avec 70 producteurs. Les produits en ligne sur Neary sont majoritairement issus de la région Lorraine.

Vous pouvez commander chaque semaine jusqu'au mercredi 00h afin de vous faire livrer le samedi plus de 1000 produits !

Vous avez le choix entre plusieurs créneaux de livraison chaque samedi : 8h-10h, 10h-12h, 12h-14h, 14h-16h, 16h-18h.

