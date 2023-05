Pierre Kretz, préfacier de "l’Alsadico" : le dictionnaire de référence français-alsacien

France Bleu Alsace vous présente "l'Alsadico" aux éditions "La Nuée Bleu". Un outil indispensable à tous les amoureux de l'Alsace et de sa langue. Un ouvrage de 22 000 expressions signé Edmond Jung - ancien professeur de lettres au lycée de Bouxwiller - décédé en 2002.

L'Alsadico : 22 000 mots et expressions français-alsacien pour "les amoureux de l'Alsace et de sa langue"

C'est un savoir-faire littéraire que les circuits-courts vous présentent.

Un ouvrage de plus de 20 000 expressions en français, et en alsacien. Le nom de cet ouvrage, édité en 2006, l'Alsadico. Le livre est réédité aux éditions "La Nuée Bleue".

"Un outil indispensable à tous les amoureux de l'Alsace et de sa langue" écrit l'écrivain Pierre Kretz dans la préface de ce "dictionnaire".

Ce fervent défenseur de la langue est dans la droite lignée d'Edmund Jung, l'auteur de l'Alsadico, ancien professeur de lettres au lycée de Bouxwiller (décédé en 2002). Grand passionné de langues, ce «poète paysan» s'est toujours intéressé à son dialecte natal, rassemblant au fil des années les mots et les expressions qui témoignent des richesses colorées de l'alsacien.

L'ALSADICO est l'instrument idéal de ceux qui, comme le dit Pierre Kretz dans la préface, «ont à rencontrer, à rêver ou à approfondir le dialecte alsacien».