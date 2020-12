Circuits courts en Auvergne - Jean François Pujante

ACHETEZ A LA FERME 03, Le Drive fermier des producteurs de l'Allier - Pierre Maynaud.

Une alternative à la grande distribution et un service pratique de drive fermier en ligne assuré 7/7 jours .

22 producteurs et artisans proposent leurs produits locaux dont plus 50% sont en Bio ! ( Labels AB, Bio et Demeter).

Une grande diversité de produits : Fruits & légumes, fleurs, viandes & poissons, épicerie, pains, biscuits, farines, boissons, miels, tisanes, produits laitiers, oeufs, mais aussi des savons et des produits d'entretien écologiques...

> Des produits originaux : Viandes de bison, d'autruche, boeuf séché, saumons & truites fumés, escargots.

> Des formules pratiques & économique: Paniers garnis et promotions sont proposés chaque semaine !

Facile: les commandes en ligne se font jusqu'au mercredi minuit :

1 - Faire son marché et composer son panier en ligne.

2- Le paiement sécurisé s'effectue simplement par Carte Bancaire.

3 - Retrait des marchandises en Drive: Rue du haut barrieu à Yzeure le vendredi de 12h à 20h - ou - dans l'un des nombreux points retraits. ( liste sur le site web)

​​​​​​​Le bon tuyau Moulinois & agglo : La livraison à domicile est possible dans un rayon de 15Kms autour de Moulins.

Infos & contacts :

Pour faire son marché et commander en ligne: http://www.achetezalaferme03.fr

N° service client: 07 61 19 20 17. (Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 20h)

Courriel: contact2@achetezalaferme03.fr