Gourmandises & Création, patisseries bio à Chavarot - Myriam Grasset.

La biscuiterie est un secteur très actif dans notre pays, les Français en consomment en moyenne environ 8 Kg. par an et par personne et le bio suscite un intérêt croissant pour le consommateur. Un changement qu'a bien compris Myriam Grasset qui élabores des recettes et fabrique les patisseries artisanales "Gourmandise & Créations" depuis plus de 10 ans.

En vrac ou sachet ?

Retrouvez toutes les recettes de biscuits et gourmandises en boutiques bio, en Amap et sur le site internet de Myriam, mais le mieux c'est d'y gouter !

Notes & liens :

Gourmandises & Créations, Chavarot - 63520 St Jean-des-Ollières.

Tel: 04.73.70.96.65.

Site web

Courriel : contact@patisseriebio.com