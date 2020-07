La safranière des volcans à Coheix.

Michel & Christophe Baur sont producteurs de Safran bio et de produits à base de safran depuis 2012

La Safranière des Volcans est une petite plantation de safran et fruits rouges biologiques située à Coheix dans le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.

La ferme propose des visites / dégustation et vente en boutique afin découvrir le parfum unique du vrai safran et ses déclinaisons de produits gastronomiques à base de la précieuse épice :

- Confits de vins de Chateaugay et de champagne au safran.

- Condiments balsamiques.

- Sucre cristallisé au safran.

- Confitures de framboises au safran... ( voir la liste complète de produits sur le site web )

Le bon plan > La safranière est ouverte aux visites commentées (français/ anglais) pour faire connaitre cette plante de légende :

- L’histoire et la culture du safran en France et dans le monde.

- Des conseils sur la culture du safran (en pot ou au jardin), sur ses utilisations et ses propriétés.

Bon à savoir > un gramme de safran coûte entre 10 et 300 € selon sa qualité !

Actualité:

1 - La safranière sera présente sur le marché des producteurs 100% Unesco ce dimanche 12 juillet au pied du Puy-de-Dôme de 10h à 18h devant la maison du site.

2 - Porte ouverte le Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2020 .

> Chaque visite guidée d'une heure se déroule en extérieur par groupe de 1 à 10 personnes maximum de 10h à 18h, le port du masque est recommandé.

- Dégustation gratuite de produits au safran fabriqués sur place.

- Tarifs : 5 € par adulte, gratuit pour moins de 18 ans.

Nota bene : La réservation est obligatoire au 06 80 73 63 83.

Adresse: 8 rue du verger Village Coheix - 63230 Mazayes

Site web: www.safrandesvolcans.com