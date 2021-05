Les paniers bio de la Régie de Territoire des 2 Rives

Commander son panier de légumes bio à la Régie de Territoire des 2 Rives est un geste simple qui à du sens.

Un service durable, pratique et très utile

Vos commandes hebdomadaires de fruits et de légumes bios à la Régie alimentent un circuit social & solidaire profitable à tous, qui-plus-est, à un tarif de vente démocratique permettant l'accès à des aliments saints.

Pour plus d'information sur le système de paniers et sur d'autres initiatives, contactez la régie de territoire, l’accueil du public est assuré toute l'année et les retraits de commandes se déroulent tous les jeudis après-midi.

ATTENTION : FERMETURE EXCEPTIONNELLE LA SEMAINE DU 10 AU 14 MAI 2021 !

INFOS & LIENS : Régie de Territoire des 2 Rives

6, avenue de la gare - 63160 BILLOM

Horaires d'accueil : du lundi au jeudi 10h-12h et 13h30-17h / Le mercredi 10h-12h

Tél: 04 73 84 78 30

Site web et page Facebook

Mail: regieterritoire63@gmail.com