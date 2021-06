Les délices de Céline, à consommer sans modération à Laruns

Mère de 4 enfants, Céline souhaitait se recentrer sur sa vie de famille. Elle voulait retrouver des valeurs parfois perdues telles que : travailler en se faisant plaisir, le compostage (les coquilles d’œufs sont compostées), pas ou peu de gaspillage (production à la journée), réduction des déchets et du plastique, … Par exemple, Céline propose depuis quelques semaines, ses biscuits en vrac. Il suffit de venir avec son contenant et de faire ses achats gourmands en limitant les emballages.

"Faire du bon avec du bon", voilà le mot d'ordre et la ligne de conduite que c'est fixée Céline. Elle s'est entourée de producteurs locaux pour s'approvisionner en lait, œufs, farine, miel, et fruits.

Céline produit toute sorte de biscuits avec la complicité des producteurs locaux : farine bio, œufs bio, beurre bio, fruits. Quasi tout est local. Son travail et ses valeurs lui ont valus d’être labélisée « Artisan gourmand de la Nouvelle Aquitaine »

Céline souhaite garder cette formule qui lui convient à elle et à sa famille. Toutes les recettes sont élaborées, produites et vendues dans la boutique « Les délices de Céline » située au numéro 3 de la rue du Bourguet à Laruns. Ses 4 enfants l’aident quant au choix des ingrédients et ne se gênent pas pour la conseiller. Les délices de Céline, c’est une petite affaire de famille. A gouter absolument : les kringles au chocolat, les madeleines fourrées (citron, caramel beurre salé, framboise, …) et les tourtes aux myrtilles.

Les délices de Céline, c’est donc à Laruns et également à Artouste, au Lac de Fabrèges. Vous pouvez suivre Céline et ses biscuits sur facebook : Les délices de Céline – Laruns.