Vrac&Go, l'épicerie itinérante de Farrah à travers le Béarn

6 jours sur 7, Farrah arpente les marchés du Béarn pour proposer aux consommateurs tout un panel de produits. Depuis son camion, elle propose des graines, des fruits secs, des produits cosmétiques, des produits d’entretien, … Mais attention, les produits respectent les valeurs de Farrah.

Alimentaire, cosmétique ou d'hygiène, Farrah propose tous les produits de la vie courante en vrac: des graines, des huiles ou des savons solides,

La proximité, le zéro déchet et le bio sont des valeurs importantes de Vrac & Go

Tous sont proposés en vrac, pour favoriser le « zéro déchet », tous proviennent de producteurs qui respectent eux aussi le « zéro déchet ». Tous les produits sont fabriqués dans le Béarn, quelques-uns en France, la proximité est importante. Le bio est également mis en avant le plus souvent possible.

Que trouve-t-on dans son camion ?

Des graines, du riz, des pâtes, des fruits secs, mais aussi du shampoing et du dentifrice solides, au encore du détergent bio et écologique. Où trouver le camion Vrac & Go ?

Sur les marchés de Monein, Gan, Morlaas, Mourenx, Assat, Jurançon, … Dans les AMAP ou sur le site de Locavor.

Dans une optique écologique et économique, Farah demande de venir avec ses contenants: boites, sacs, cartons ou bocaux.

enfin, bonne nouvelle: cet été, Farrah peut à nouveau proposer des ateliers Zéro déchet, une occasion de découvrir comment fabriquer certains produits du quotidien, très facilement, sans gaspillage tout en respectant l’environnement. Toutes les infos et les inscriptions via le site : www.vracngo.com