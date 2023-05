Ger : A la ferme Marcotte; nouveauté avec votre poulet rôti, en direct..

Florence et Aurélien Laforge vous attendent dans leur exploitation agricole familiale, situé, 575 Chemin de Marucat, à Ger. Ils gèrent un élevage de poulets fermier et de poules pondeuses (vente d'œufs)"

Déguster un bon poulet fermier rôti le dimanche, c’est désormais possible. Et ça se passe à la ferme Marcotte à Ger en Béarn !

100 % circuit court et local

Florence et Aurélien vous proposent et c'est nouveau; leurs poulets fermiers rôtis accompagnés de savoureuses pommes de terre … A peine arrivée, la Rôtissoire, est déjà testée et approuvée. Elle fonctionne et le poulet fermier rôti sur place est un régal.. Laissez vous guider par ses bonnes odeurs...

Penser cependant à réservez votre poulet rôti chaque dimanche en le commandant au 06 85 21 13 21

Poulets et pintades en plein air - Ferme Marcotte

La ferme est présente pour les autres produits, chaque samedi sur le marché de Pontacq, et 1 dimanche/2 à Ger;

Florence et Aurélien Laforge à Ger - Yves Dupetit

