L'Atelier Esprit Montagne Pyrénées à Nay

d

Au pied des Pyrénées, dans la bastide de Nay vous pouvez venir rencontrer Catherine une artiste ainsi que son Atelier Esprit Montagne Pyrénées. L’atelier dans lequel elle vous accueille est à la fois un lieu de travail et d’exposition ; vous pourrez y sentir l’odeur de l’encre de chine ou de la peinture en train de sécher. Venez y découvrir ses diverses créations : peintures, dessins, cartes postales, marque-pages et des sacs. Artiste autodidacte et passionnée, elle a démarré le dessin et la peinture à l’adolescence. Elle travaille essentiellement à l’encre de chine et réalise aussi des toiles où elle utilise acrylique, huile et encre. Son thème d’inspiration lui provient de son territoire de cœur : les Pyrénées avec ses sommets, ses paysages magnifiés, ses parois et ses forêts.

Elle propose Carterie, Marque-Page, tableaux, et accueille d'autres artistes, en changeant tous les 6 mois... Actuellement, une céramiste de Morlanne...

Création - Esprit Montagne Pyrénées

Votre circuit-court, c'est tous les matins à 6h12, 7h55 et 10h55 sur France Bleu Béarn Bigorre et sur l'application ICI