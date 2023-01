Jurançon : Les délices de Céline, biscuiterie artisanale et salon de thé

La boutique et salon de thé à Jurançon

Les délices de Céline vous proposent une biscuiterie et un salon de thé au 1 avenue Henri IV à Jurançon

Les délices de Céline, ce sont une biscuiterie artisanale, un salon de thé et une épicerie Fine 100 % artisan et producteurs"

De Laruns à Jurançon...

Céline Courrèges a eu envie de se lancer dans l'univers de la pâtisserie sèche. D'abord sur Laruns, la voici à Jurançon

Tout est fait avec des produits frais et bio : lait, beurre, œufs et farine bio sont issus du Béarn. Dans la biscuiterie vous y retrouver aussi des produits locaux : du fromage, du saucissons, du vin et des produits d'épicerie.

Elle développe désormais son salon de thé avec les produits artisanaux issus de sa biscuiterie

Un salon de thé chaleureux ! - Les délices de Céline

Elle propose aussi dans un cadre chaleureux des brunchs tous les samedis avec que des produits locaux

