Lescar : "O Local", des produits de terroir en circuit-court !

Depuis Octobre dernier, Laurie et son équipe vous attendent ,9 rue Bernard Palissy à Lescar, (accès par le boulevard de l'Europe), dans leur épicerie de produits en circuit-court.

" Chez Ò Local, vous retrouvez plus de 750 produits de terroir ultra-locaux ! Ils sont fabriqués de manière artisanale par des producteurs passionnés, dont l’exploitation se situe à moins de 100km du magasin… Une épicerie crée par Laurie Kremser et sa maman Dominique.

Les rayons de l'Epicerie à Lescar - O Local

O Local, c'est une épicerie alimentaire proposant uniquement de bons produits de notre terroir local. Fruits et légumes, produits laitiers, viande, charcuterie, épicerie salée et sucrée, cave à vin et bière...

L'humain, c'est l'ADN du magasin !

Ò Local, c'est avant tout une aventure humaine. Tout d'abord, parce qu'il s'agit d'une entreprise familiale. C'est une épicerie qui valorise des producteurs locaux et aide à la mise en avant de leurs produits artisanaux. Puis, pour finir, l'humain avec et pour leurs clients. Laurie et sa maman souhaitent créer un échange avec eux, les accompagner dans leurs courses, leur raconter les histoires de nos producteurs partenaires... ou encore pouvoir réunir producteurs et clients tout au long de l'année (par des animations dans le magasin).

