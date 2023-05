Monein : "La Régalade", une ferme bio et vivante...

s

"La Régalade QUI SOMMES NOUS ? Actuellement nous travaillons à 3 à la ferme, un futur associé (Antoine), un salarié (Charly) et Tom. La ferme a été reprise en 2021 et les terres sont labellisées bio depuis 2018. QUE PRODUISONS NOUS ? Nous produisons plus de 80 variétés de légumes biologiques. En plus du maraîchage, nous réalisons de la transformation : repas festif, marché de producteur de pays, soupes, conserves (2023). Nous avons également planté des fruitiers, des variétés locales. Nous cultivons sur 4,3 hectares à MONEIN."

