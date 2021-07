Evelyne Roux présente la nouvelle guinguette à Savignac les Eglises

Inaugurée le 12 juin dernier plaine du Gué à Savignac-les-Eglises, la guinguette communale vous offre un cadre naturel et bucolique pour une soirée festive au bord de L'Isle. Présentation de ce nouvel espace de restauration éphémère au côté d'Evelyne Roux, Maire de la commune.

Situé entre une aire de jeu pour enfants et les bords de L'Isle, la nouvelle guinguette communale de Savignac-les-Eglises démarre fort selon la Maire Evelyne Roux. Nouvelle étape du projet d'aménagement de la plaine du Gué, la guinguette communale du Gué a été inaugurée le 12 juin dernier et accueille les périgourdins midi et soir, 7 jours sur 7 à partir du 1er juillet.

Après la halle marchande qui abrite les marchés gourmands et marchés de nuit, c'est un nouvel espace festif, convivial et bucolique qui voit le jour. Françoise la gérante propose un joli panel de soirées à thèmes :

Lundi : Plateau de tapas maison et verre de vin

Mercredi : Soirée Burgers viandes ou poissons

Jeudi : Plancha

Vendredi : Pizzas

Samedi : Plat du jour + animation musicale

Dimanche : Suggestion du chef

La guinguette propose à toute heure des boissons, des glaces et des crêpes ainsi qu'un service de pizzas à emporter. Elle vous accueille tous les jours de l'été jusqu'à 23h.