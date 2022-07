De la farine ancienne à Ambarès-et-Lagrave

Un circuit court qui nous fait partir à la découverte d'un agriculteur/producteur et transformateur du blé et la farine à Ambares et Lagraves. Eric Apathie propose au sein de son exploitation, de la farine (blé rouge de Bordeaux) , lentillons, pâtes fraiches, pain, pâte à Pizza, ....

Au quotidien, France Bleu met en valeur les circuits courts en Gironde © Getty - Daniel Grill