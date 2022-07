Découverte de Bordeaux Families !

Connaissez-vous Bordeaux Families. Un vin 100% merlot fabriqué dans l'entre deux mers et mis en bouteille à Sauveterre-de-Guyenne. Pauline Dupouy nous en explique plus.

C'est une découverte dans le secteur vinicole de Bordeaux. Je vous présente Bordeaux Families,un rosé, un 100% merlot, fabriqué en entre 2 mers et mis en bouteille à Sauveterre-de-Guyenne. Regroupement des Caves Louis Vallon et Sauveterre-Blasimon-Espiet, l’union compte 300 familles qui se reconnaissent, avant tout, en tant que telles. La majeure partie des vignes se trouvent au cœur du vignoble bordelais, niché entre la rive droite de la Garonne, au sud, et la rive gauche de la Dordogne, au nord.

Un vin de l'atlantique.

Bordeaux Families

En quelques mots, c'est un 100% merlot, un entre 2 mers , avec un label IGP Atlantique. A la dégustation, un rosé frais, gourmand et rond avec des notes de fruits rouges.Invitant au voyage et à l’évasion. Et en bouche, vous serez séduit par sa gourmandise, sa vivacité et puis sa rondeur. Une bouteille aux couleurs estivales avec comme visuel la dune du pillat. Il sera le parfait allié de vos apéritifs et repas estivaux. Tout cela est à boire avec modération.

Plusieurs propositions pour trouver les vins de Bordeaux Families :

A Bordeaux : Cave des Moines (cours Victor Hugo), La Vinothèque (8 Cr du 30 Juillet), L'autre comptoir, Cave Bordeaux Bulles, Bar Tapas El Sitio, Gueuleton, Les Mauvais garçons, Le Fée maison, Les Voûtes.

Mais aussi à La Brasserie Pierre (Arcachon) ainsi qu'à la boutique de Bordeaux Families (Gujan Mestras)

Prix d'une bouteille : 6.80 euros

A suivre sur leur page instagram et leur site internet.