Découverte du rosé Bio de Mouton Cadet !

Découverte de la Maison Baron de Rotschild et de sa gamme de vins bio avec leur rosé, esprit apéritif, de copains et de légèreté.

Mouton Cadet

"Un rosé de copains en fin de journée "

La cuvée bio est un pétale de rose aux reflets corail avec des arômes et en dégustation de fruits rouges frais (groseille, framboise), des notes d’agrumes ainsi que des fruits exotiques. Un vin de copains, d’attaque, frais et gourmand, un vin d'été à l'heure de l'apéro . Un vin à déguster très frais, et à partager pour des apéritifs, et moments conviviaux. Il se mariera très bien avec du poisson comme les rillettes, du fromage comme des toasts de chèvre frais ou des légumes croquants.

Le prix du produit est fixé à 12,90€ et disponible chez une sélection de cavistes, réseau CHR et en ligne sur Vinatis.com.

