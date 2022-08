Des bouillons 100% Gironde !

Sophie a mis 3 ans pour lancer la marque Epure, des recettes travailles avec des produits en local, sur du circuit court . C'est composée de viandes et de légumes issus de productions locales, d’aromates et d’épices.

Elle a combiné ses compétences de chimiste et de cuisinier pour mettre au point des créations selon un processus innovant : la déshydratation contrôlée. Avec une palette de saveurs, de textures et de couleurs.

Nombreuses valeurs inspirées du Slow Food !

Depuis cette année, Epure fait partie du Collège Culinaire de France auprès de 1000 artisans reconnus en France dont 34 artisans en Gironde.

Bouillon asiatique - Epure

Quelques informations pratiques :

Le site internet EPURE avec possibilité d'acheter sur le site

Prix des bouillons : entre 8 et 10 euros pour les bouillons carnés ou de légumes

Acheter les bouillons de Sophie dans les boutiques en Gironde :

- Site internet de Vinzu

- La Recharge - Bordeaux

- Tista - Bordeaux

- Au méli-mélo du vrac - Begles

A suivre les aventures sur sa page instagram !