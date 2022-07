Du Kéfir à Floirac

Les 2 fondateurs de la marque Laurent Drège et Guillaume Soares

Je vous propose de partir à Floirac dans la métropole pour découvrir le kéfir et ses bienfaits. Direction La Brasserie Parallèle pour aller à la rencontre de ce fabricant en Gironde

Le kéfir, cette nouvelle boisson apparue en Gironde en 2020 est une alternative aux boissons traditionnels pour des moments conviviaux et de plaisir. Une graine qui vient de loin mais fabriqué ici en Gironde par La Brasserie Parallèle , basé dans la métropole à Floirac par Laurent Drège et Guillaume Soares. Une boisson autant kiffante qu'une bière, bio, délicieux et faisant du bien au corps.

Ils vous proposent une gamme de 4 kéfirs :

- Original

- Passion

- Framboise-Hibiscus

- Gingembre-Piment d'Espelette

L'éphémère du moment : Kéfir Pomelo Corsé avec un peu de rhubarbe rose et infusion de baies roses

Les 4 bouteilles de Kéfir - La Brasserie Parallele

Recette du kéfir :

- Kéfir

- Eau

- Sucre

- Un Agrume et un Fruit Sec

- Un bocal profond, une bouteille en verre, une passoire et un entonnoir

Le prix d'une bouteille de kéfir : 2.95 euros et pour soit les acheter ou les consommer, rendez-vous à la Brasserie à Floirac (161 b, rue Émile Combes, 33270 Floirac) ou les dépanneurs du coin (Quartier Saint Augustin à Bordeaux), Casa Gaia (Quartier Chartrons) ou dans les magasins bio de la Métropole.

Rendez-vous sur leur page instagram pour suivre leurs aventures !