En route pour la grande cave de Libourne !

Le dup Lillian et Johan de la Grande Cave

Direction Libourne dans ce circuit court pour aller à la rencontre du duo Lilian Techer et Johan Godin à la Grande Cave.

En route pour Libourne pour aller à la rencontre de la Grande Cave tenue par le duo Lilian Techer et Johan Godin.

Vous aller y trouver 150 références avec une belle gamme de vins, de bières et de spiritueux, des cuvées limitées, des coffrets cadeaux (vins et spiritueux), mais aussi des produits bio, sans gluten...

Ainsi qu'une belle gamme de gourmandises de Gironde et de Nouvelle Aquitaine, que ce soit du Caviar d'Aquitaine, des pâtés venant des Landes, des produits de la mer venant du Bassin d'Arcachon

A la découverte de vins connus ou méconnus.

Quelques bouteilles de la Grande Cave à Libourne

Quelques informations pratiques :

Adresse : 41 Rue Fonneuve, 33500 Libourne

Horaires d'ouverture :

Lundi au Samedi 10h/19h

Dimanche 10h/13h

Prix des vins : entre 10 et 12 euros pour l'entrée en gamme.

On y trouve comme vin sur place : Saint Emilion, Pomerol, Merlot (Chateau Margot), vins, bières ou soft

Leurs aventures sont à suivre sur leur page instagram .