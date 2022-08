En route pour la poissonnerie du Pyla !

C'est une jeune poissonnerie sur le Pyla à la Teste de Buch avec à sa tête, le duo Lucas Viotte et Martin Nouvelle. Une poissonnerie traditionnelle avec des poissons venant des criées entre Saint Jean de Luz et la Cottinière ainsi qu'une partie traiteur (salades, plats chauds, tartares).

La poissonnerie privilégie le local et le circuit ultra court avec des petits bateaux, les méthodes de pêche alternative et au plus proche, un bon rapport qualité prix et le respect du produit.

"Travailler avec les criées de notre région"

Des anchois à la poissonnerie

Informations pratiques : Adresse : 23 Bd de l'Océan, 33115 La Teste-de-Buch

Horaires : Lundi au Samedi 8h30/13h00-16h30/19h00 et dimanche 8h30/13h00

En ce moment sur le banc :

- Maigre de ligne Arcachon 24,80e

- Homard bleu breton 39,90€ kg

- Merlu de ligne de st jean de luz 18,80

- Aile de raie 18,80€kg

- Moules de bouchot label rouge 8,8€kg

A suivre la poissonnerie du Pyla sur leur page instagram.