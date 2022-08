Entre Gironde et Dordogne avec le Chateau la Vieille Chapelle !

C'est un vin en biodynamie, sur 12 cépages différents (Merlot, Bouchalès, Castet, Mancin des Palus, Cot, Carménère, Péloursin et bien d’autres.). Le Chateau de la vieille Chapelle est composée de 80 % Merlot et 20 % Cabernet Franc

Il est vinifié et élevé en cuve béton brut. Peu de soutirage. Vins non collés, non filtrés.

Le château propose aussi une maison d'hôte et aussi une guinguette qui est ouverte durant la période estivale jusqu'a fin septembre le jeudi, vendredi et samedi.

Un vin vinifié et élevé en cuve béton brut

Vignes du chateau de la vieille Chapelle

Quelques informations pratiques :

Adresse : Lugon et L'Ile du Carney, 2 rue Florence Arthaud, lieu-dit La Chapelle, 33240 Lugon-et-l'Île-du-Carnay

Prix d'une bouteille : 11,20 euros

- Directement au château

- Wine more time/ Tchin tchin bar / Petits mets costauds (Bordeaux)

Leurs aventures sont à suivre sur leur page instagram.