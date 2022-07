La tomate de Landiras .

L’association Jardins de Tomates démarre avec la rencontre de trois amis jardiniers en 2005. Les 3 passionnés des tomates anciennes mettant en valeur une longue large palette de couleurs et dont les saveurs n’avaient rien de commun avec les seules variétés rouges offertes dans le commerce, nos 3 amis se retrouvent rapidement à la tête d’une collection d’environ 500 variétés.

La tomates sous toutes ses formes et couleurs.

Des plans de tomates .

Ils sont décidés à faire partager leur passion au grand public, nos compères organisent une exposition de tomates lors d’un grand vide-grenier dans le Sud-Gironde en août 2006 et présentent plus de 350 variétés à un nombreux public aussi étonné qu’admiratif.

Les quelques dégustations finissent d’emporter l’adhésion des visiteurs et il n’en fallait pas davantage pour décider de créer une association.

Des tomates encore et toujours !

En adhérent à l'association "les jardins des tomates" ou faire un don à celle-ci, vous recevrez soit des plans en avril ou des graines en décembre de tomates....

L'adresse de l'association : 8 Rue Ferdinand Anglade, 33720 Landiras ( possibilité de visite le jeudi et le samedi matin) .

A suivre sur leurs réseaux sociaux ou leur site internet.