Le chocolat made in Darwin

Ce lieu, au départ, c’est une belle rencontre entre Manu, ancien restaurateur, et Olivier, chocolatier. Le premier a découvert le concept lors d’une première vie aux États-Unis et l’autre grâce à son expérience à la fois dans l’industrie du chocolat et dans le Bean to Bar. Ils se lient alors d’amitié et, lorsque l’occasion se présente, ils saisissent l’opportunité d’allier compétences et passion en créant cette chocolaterie .

La chocolaterie Origines, c'est l'amour du chocolat !

Nouvelle chocolaterie arrivant , en décembre 2021 au sein de Darwin à Bordeaux. Ils y produisent un chocolat bio à partir de fèves de cacao avec la méthode du bean to bar (de la fève à la tablette). Retour aux origines des métiers d’antan avec un objectif, c'est de redonner de la typicité de goût à chaque production de chocolat.

Dans leur gamme de chocolats, ils proposent durant la saison estivale, une gamme de glaces artisanales. Dans leur gamme de 7 parfums, un parfum chocolat entre la glace et le sorbet, avec un chocolat tout droit du Pérou à 70% de teneur. Une glace légère en bouche, pas trop grasse et ultra gourmande.

Emmanuel Cabané et sa glace au Chocolat - Chocolaterie Origines

Le prix d'une boule de glace : 3euros. A déguster directement à la chocolaterie à Darwin dans l'Ecosystème et aussi pouvoir visiter le lieu et sa fabrication.

Suivre les aventures de la chocolaterie sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram