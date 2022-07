Le pancakes s'invite en Gironde !

Madame Pancakes, c’est quoi ? C'est une envie d’entreprendre, un partage, une rencontre et important une aventure gourmande. C'est qui ? Derrière se cache Laure, qui est une inconditionnelle du brunch et a décidé de tout allier sur son truck. Le salé et le sucré sur son triporteur et qui a été aménagé en cuisine (plancha, frigos, rangements). Il lui a fallu à Laure, au total, 6 mois pour monter le concept qui allie du sucré et du salé

Un grazing table - Madame Pancakes

Le pancake sous toutes ses formes !

Qu'es ce qui le plus important ? Le pancakes, le produit central ! Un pancake dont la recette est secrète, des dizaines et dizaines d’essais pour trouver la bonne recette. Au menu, un classique en salé, œufs et bacon, une recette avec du saumon mais aussi en format sucré et personnalisable avec des multiples combinaisons, comme par exemple banane et sauce chocolat.

Elle propose aussi des grazing table , une table remplie de pancakes avec de multiples garnitures pour de multiples combinaisons gourmandes.

Madame Pancakes est à retrouver tout l'été dans des événements privés ou des afterworks , actualité à suivre sur ses réseaux sociaux.

Les prix : le salé est entre 7 et 7.50 euros et le sucré entre 3 et 4.50 euros.

A retrouver sur son site internet et sur les réseaux sociaux .