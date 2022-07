Un ch'ti à Saint Emilion !

Sebastien a ouvert un glacier/ torréfacteur dans la cité de Saint Emilion par amour de la région et de la ville. Un nouveau choix de vie pour lui et pour sa famille.

L'amour du vin et de la ville l'ont lancé dans cette aventure de ce salon de thé, glacier , chocolatier et torréfacteur.

Un café torréfiée sur place par ses soins pour le bonheur des amateurs de café.

Glaces et café ?

Sebastien des Délices d'Ascumbas

Les délices d'Ascumbas proposent une carte gourmande sur place dans le patio ou à emporter : des glaces et sorbets , une gamme de chocolats, macarons sucrés, mini-macarons sucrés/salés, caramels, pâtes de fruits mais aussi du café à consommer sur place et a acheter sur place et aussi torréfié par leurs soins.

Renseignements pratiques :

- Mardi à Samedi : 10:00-19:00

- Dimanche : 11:00-17:00

Adresse : Pl. Pioceau 1 bis 33330 Saint-Émilion

Prix - Une boule de glace : 2.50 euros et prix d'un cafe 2.00 euros (Mélange maison parmi 5 grands crus)